Sağ-sol kanat kapalı

Ve görünen o ki yeni transferler Orkan ile Lens formayı kapmak için biraz beklemek ve hayli çalışmak zorundalar. Kulübede Lens ve Orkan gibi yeteneklerle beraber Beşiktaş'ın bu seneki kanat zenginliği diğer maçlara da fazlası ile olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Takımda öne çıkan bu isimlerin yanı sıra her görev verildiğinde elinden geleni yapan Tolgay ile ilk kez 11 oynadığı Konyaspor ve son 25 dakika oynadığı Porto maçlarında göz dolduran Gary Medel de daha fazla süre aldıklarında parlamaya aday diğer isimler olarak göze çarpıyor.