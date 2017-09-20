Sağ-sol kanat kapalı
Quaresma ve Babel, bu sezon da geçen seneki gibi aynı formlarıyla göz dolduruyorlar.
Ve görünen o ki yeni transferler Orkan ile Lens formayı kapmak için biraz beklemek ve hayli çalışmak zorundalar. Kulübede Lens ve Orkan gibi yeteneklerle beraber Beşiktaş'ın bu seneki kanat zenginliği diğer maçlara da fazlası ile olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Takımda öne çıkan bu isimlerin yanı sıra her görev verildiğinde elinden geleni yapan Tolgay ile ilk kez 11 oynadığı Konyaspor ve son 25 dakika oynadığı Porto maçlarında göz dolduran Gary Medel de daha fazla süre aldıklarında parlamaya aday diğer isimler olarak göze çarpıyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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