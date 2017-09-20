 Sağ-sol kanat kapalı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Sağ-sol kanat kapalı

    Sağ-sol kanat kapalı

    ve , bu sezon da geçen seneki gibi aynı formlarıyla göz dolduruyorlar.

    Ve görünen o ki yeni transferler Orkan ile Lens formayı kapmak için biraz beklemek ve hayli çalışmak zorundalar. Kulübede Lens ve Orkan gibi yeteneklerle beraber Beşiktaş'ın bu seneki kanat zenginliği diğer maçlara da fazlası ile olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Takımda öne çıkan bu isimlerin yanı sıra her görev verildiğinde elinden geleni yapan Tolgay ile ilk kez 11 oynadığı Konyaspor ve son 25 dakika oynadığı Porto maçlarında göz dolduran Gary Medel de daha fazla süre aldıklarında parlamaya aday diğer isimler olarak göze çarpıyor.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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