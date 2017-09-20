Q7 herkesi çıldırttı

Sadece Konyaspor savunması değil, Beşiktaş'ın çalışanları da Quaresma'nın attığı golden sonra çıldırdı! Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından "Quaresma, Konyasporluların içinden geçip golünü attı" mesajı atıldı, ardından da silindi. Portekizli, Vodafone Park'ta attığı harika golün yanı sıra, 6 çalım denemesinin hepsinde başarılı oldu. 11 orta yaptı, 3 de kilit pas verdi.