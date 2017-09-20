 Q7 herkesi çıldırttı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Q7 herkesi çıldırttı

    Q7 herkesi çıldırttı
    Sadece Konyaspor savunması değil, Beşiktaş'ın çalışanları da Quaresma'nın attığı golden sonra çıldırdı! Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından "Quaresma, Konyasporluların içinden geçip golünü attı" mesajı atıldı, ardından da silindi. Portekizli, Vodafone Park'ta attığı harika golün yanı sıra, 6 çalım denemesinin hepsinde başarılı oldu. 11 orta yaptı, 3 de kilit pas verdi.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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