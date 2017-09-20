Orman başkanlığı ne zaman bırakacak?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı TV programında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Beşiktaş Başkanlığı'nı ne zaman bırakacağını da söyledi.
''2019'DA BIRAKABİLİRİM''
Başkanlık süresinin sona ermesine 2 yıl kaldığını hatırlatan Fikret Orman, ''2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol, siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz'' diyerek yeniden aday olmayacağının sinyallerini verdi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:17
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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