 Orman başkanlığı ne zaman bırakacak? – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Orman başkanlığı ne zaman bırakacak?

    Orman başkanlığı ne zaman bırakacak?

    Başkanı , başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı.

    Başkanı , katıldığı TV programında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Beşiktaş Başkanlığı'nı ne zaman bırakacağını da söyledi.

    ''2019'DA BIRAKABİLİRİM''
    Başkanlık süresinin sona ermesine 2 yıl kaldığını hatırlatan Fikret Orman, ''2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol, siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz'' diyerek yeniden aday olmayacağının sinyallerini verdi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:17
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