Orman başkanlığı ne zaman bırakacak?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı TV programında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Beşiktaş Başkanlığı'nı ne zaman bırakacağını da söyledi.

''2019'DA BIRAKABİLİRİM''

Başkanlık süresinin sona ermesine 2 yıl kaldığını hatırlatan Fikret Orman, ''2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol, siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz'' diyerek yeniden aday olmayacağının sinyallerini verdi.