 Lens ve Babel Milli takımda – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Lens ve Babel Milli takımda

    Lens ve Babel Milli takımda
    Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Hollanda Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından belirlenen aday kadroya Beşiktaş'tan Jeremain Lens ve Ryan Babel'i de davet etti. Hollanda A Grubu'ndaki son iki maçında, 7 Ekim'de Belarus ile deplasmanda, 10 Ekim'de İsveç ile evinde karşılaşacak. İki oyuncunun da bu maçlarda forma giymesi bekleniyor
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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