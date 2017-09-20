Güneş yükseliyor!

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına 2017-18'de imza attı. Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015- 16'da 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplarken, bir sonraki sezon ise aynı periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı. Güneş yönetimindeki Kartallar, bu sezon ise ilk 5 haftalık bölümde 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan almayı başardı.