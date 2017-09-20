Güneş yükseliyor!
Kartal, Beşiktaş’ın başında 3. yılını geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig’de en iyi başlangıcını (13 puan) bu sezon gerçekleştirdi
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına 2017-18'de imza attı. Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015- 16'da 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplarken, bir sonraki sezon ise aynı periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı. Güneş yönetimindeki Kartallar, bu sezon ise ilk 5 haftalık bölümde 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan almayı başardı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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