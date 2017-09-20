 Güneş yükseliyor! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Güneş yükseliyor!

    Güneş yükseliyor!

    Kartal, Beşiktaş’ın başında 3. yılını geçiren yönetiminde Süper Lig’de en iyi başlangıcını (13 puan) bu sezon gerçekleştirdi

    Beşiktaş, yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına 2017-18'de imza attı. Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015- 16'da 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplarken, bir sonraki sezon ise aynı periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı. Güneş yönetimindeki Kartallar, bu sezon ise ilk 5 haftalık bölümde 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan almayı başardı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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