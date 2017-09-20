Güneş, deplasmanda kazanamıyor

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de 3 puan alamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 maçın 14'ünü kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.



BOLUSPOR'LA ÜÇ YENİLGİ

Tecrübeli teknik adam, 1989-1992 yıllarında çalıştırdığı Boluspor'la Kadıköy'de çıktığı üç maçı da kazanamadı.

Boluspor, Güneş yönetiminde 1989-1990 sezonunda Henrik Nielsen'in golleriyle rakibine 2-0 yenilirken, bir sonraki sezon Guus Hiddink'in çalıştırdığı sarı-lacivertli takıma 2-1 mağlup oldu. Güneş idaresindeki Bolu temsilcisi, Kadıköy'e geldiği 1991-1992 sezonunda ise rakibine Aykut Kocaman ve Gerson'un golleriyle 2-0 kaybetti.

Şenol Güneş, 1997-1998 sezonunda Antalyaspor, 1998-1999'da Sakaryaspor, 2014-2015 sezonunda ise Bursaspor ile Kadıköy'den puansız ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'LA DA GALİP GELEMEDİ

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'den eli boş döndü.

Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken geçen sezon da golsüz berabere kaldı.



7 MAÇTIR TAKIMLARI GOL ATAMIYOR

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar, Kadıköy'deki son 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Son 7 yılda, Trabzonspor ile 4, Beşiktaş'la 2, Bursaspor'la da bir kez Kadıköy'e konuk olan başarılı teknik adamın öğrencileri, bu maçların 5'ini kaybedip ikisinde berabere kaldı ve gol atamadı.

Şenol Güneş yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 19 maçta 8 gol atarken, kalelerinde ise 33 gol gördü.



KAZANAMADI AMA ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy'den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti.

Son haftaya lider giren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Daniel Güiza ile öne geçmesine rağmen Burak Yılmaz'ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.



BURSASPOR'LA KUPA GALİBİYETİ VAR

Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galip gelememesine rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı.

Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.



MAÇLAR



Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımların Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçlarındaki performansı şöyle: