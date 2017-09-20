Gizli patron Pepe
Futbol kariyerine 1 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga olmak üzere birçok kupa sığdıran Portekizli yıldız Pepe, Real Madrid'te geçirdiği 10 yılın tüm tecrübesini Beşiktaş'ta sahaya yansıtmaya devam ediyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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