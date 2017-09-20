 Gizli patron Pepe – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Gizli patron

    Gizli patron Pepe

    Futbol kariyerine 1 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga olmak üzere birçok kupa sığdıran Portekizli yıldız , Real Madrid'te geçirdiği 10 yılın tüm tecrübesini Beşiktaş'ta sahaya yansıtmaya devam ediyor.

    Sadece kendi bölgesini savunmakla kalmayan sürati ve oyunu iyi okumasıyla, arkadaşlarının da açıklarını kapatmayı başarıyor. Bunun yanı sıra defans hattının tüm sorumluluğunu üstüne alan, maç içinde takım arkadaşlarını uyarmaktan ve yönlendirmekten de çekinmeyen Portekizli yıldız adeta saha içinin gizli patronu konumunda.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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