"Gelme ihtimali var"

'TEKLİF, UEFA'DAN GELDİ''



UEFA yetkililerinin Vodafone Park'a hayran kaldıklarını belirten Fikret Orman ''Geçen yıl Napoli maçında UEFA yetkilileri stadı gezdiler ve her anlamda beğendiler. Yüz üzerinden yüz aldık. Burada bir final oynatmalıyız dediler. Biz de federasyon nezdinde talepte bulunduk. Bugün de güzel haber Servet Yardımcı'dan geldi. Ülkemize hayırlı olsun. Bu stadın izninden bitirilmesine kadar her şeyin da emeğim var. Bu tarz organizasyonların oynanması gurur verici'' dedi.



''HAYALİM UEFA KUPASI''



Beşiktaş Başkanı olarak hayalinin UEFA Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Fikret Orman, ''Umarız stadımızda finali biz oynarız. Dünya markası olmak istiyoruz. Çine gidişimiz, devre arasında İran'a ve Azerbaycan'a gideceğiz. Önümüzdeki sezon Malezya'ya gideceğiz. Kaale alınan, saygı duyulan bir kulüp olmak hedefimizdi bunu başardık. Şampiyonlar Ligi zor, o olmasa da bir UEFA kupası kazanmak hayalim. Azerbaycan'da çok taraftarımız var. İran'da da öyle. Stadı da şeref turu organizasyonla herkese açtık. Turistler, aileler sürekli geliyorlar. Turistler için özel tribün yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.



''BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORLAR''

Rakip takımların Beşiktaş'a karşı saygı duyduklarını kaydeden Orman, ''İnsanlar müzeyle beraber 3 - 3.5 saat çok hoş zaman geçirebilir. Müze açıldığından bu yana 37 bin ziyaretçi geldi. Vodafone Park'ın yeri ve lokasyonu çok iyi. Turisttik bir yerde. Bu açıdan avantajlıyız. Geçen sene de Avrupa'da iyi bir performans sergiledik. Saygı duyulan bir kulübüz. Maçlar kazanılır kaybedilir ancak rakibe saygı duyulması önemlidir. Rakiplerimiz bize saygı duyuyorlar, çekiniyorlar. Bu bir gerçek. Beşiktaş'ın yükselen trendiyle beraber daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



''LEIPZIG MAÇINI KAZANIRSAK...''

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şanslarını da değerlendiren Beşiktaş Başkanı, ''Zor bir gruptayız. Leipzig maçı çok zor bir maç. Leipzig'i yenersek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Taraflarımızı Leipzig maçına bekliyorum. Güzel bir şölen olacak. kazanırsak yolun üçte birlik kısmını geride bırakmış olacağız'' diyerek görüşlerini belirtti.



''AVRUPA'DA CEZA SINIRINDAYIZ''

Avrupa maçlarında Beşiktaş taraftarlarının deplasmana götürülmeyeceğini hatırlatan Orman, ''Ceza sınırındayız. O riski almak istemiyoruz. Porto da almadık diğer deplasmanlarda da almayacağız. Taraftarlarımıza çağrım, lütfen maçları evlerinizde seyredin. ya da Vodafone Park'a gelin. 2 sene bu şekilde gideceğiz. Bizim organize ettiğimiz taraftarda bir sorun yaşamıyoruz ancak rakip tribünden bilet alanlarda problemler yaşıyoruz. orada Türk bayrağıyla gelen herkes, Fenerbahçe forması bile giymiş olsa bizim taraftarımız sayılıyor. Büyük konuşmak da istemiyorum. Yarı final - finale çıkarsak o zaman düşünebiliriz.'' dedi.



''ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK AYRI''

Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Fikret Orman, ''Şampiyonlar Ligi'ni çok önemli görüyorum. UEFA da çok değerli ancak Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir organizasyon. Birkaç tur geçince dünyada sükse yapmış olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme taraftarıyım'' sözlerini kullandı.

''LİG İZLENMİYOR''

Türkiye'de maçların izlenmediğinden şikayetçi olan Beşiktaş Başkanı, ''Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ta maç izlemeye alıştı. Türk futbolunda düzelmesi gereken şeyler var. Mesela kendi evimizde bilet bulamıyor taraftarımız. Rakip tribüne 3 5 kişi geliyor. Orası boş kalıyor. Kendi taraftarımıza veremiyoruz. Bu konudan müzdaribiz. Federasyon'un bir takım değişiklikler yapması gerekiyor. Kendi içinde izlenmeyen lig, Avrupa'da hiç izlenmez'' dedi.

''TAKIM İYİYSE, TARAFTAR GELİYOR''

Maçların çok geç saatte oynandığını söyleyen Orman, ''Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar hiçbir toplantıda seyirciyi nasıl çekeriz konusu açılmadı. Herkes şikayetçi, teşhis var ama tedavi yok. Bunu düzeltmeliyiz. Maç saatleri erkene alınmalı, seyircileri stada çekmek gerek. Maçlar geç saatte olunca kadınlar, çocuklar gelemiyor. Avrupa'da erken saatte oynanıyorsa burada da oynanabilir. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkesin istemesi gerekiyor. Geçen sezon ortalamalarına bakıyorum 800 - 1000 kişi gidiyor. Önceden böyle değildi. Stadyumların çoğu doluyordu. Taraftar takımına sahip çıkmalı. Taraftarsız kulüp olmaz. Taraftar elini taşın altına koymalı. Stattan önce seyirci ortalamamız 8-10 bin arasındaydı. Şu anda 40 bin kişiye oynuyoruz. Takım iyiyse taraftar stada geliyor'' diyerek ortalamalarının arttığını belirtti.

"GELME İHTİMALİ VAR"

Domagoj Vida'nın devre arasında gelme ihtimali var. Çok beğendiğimiz, kaliteli bir futbolcu. Biz ne kadar oyuncu satarsak, o kadar alabiliyoruz. Herkesin talebi oluyor ama elimizdeki anlaşmalar buna müsait değil.

YABANCI SINIRLAMASI HAKKINDA...

Oyuncularımızla uzun süreli kontratlar yaptık. Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil. Devre arasında alacağımız oyuncularla bile kontrat yaptık. Bir anda olacak bir şey değil bu. Milli takımın başarılı olmasını isteriz ama kulüp takımlarımız da ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Milli maçlar 2 yılda 4 yılda bir yapılıyor. Ancak kulüpler her yıl Avrupa arenasında. Milli takımın başarısızlığını yabancı sınırına bağlamamak lazım.

''YABANCI SINIRI MÜMKÜN DEĞİL''



Yabancı sınırına karşı olduğunu belirten Orman, ''Yabancı sınırının gelmesi su an fiili olarak mümkün değil. Tüm kulüpler büyük kontratlar yaptı. Bizim de 14 kontratlı oyuncumuz var. Ben Almanya ne yapıyorsa, Fransa ne yapıyorsa, İspanya, İtalya nasıl yapıyorsa onları örnek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ligin beşinci haftasındayız ancak önümüzdeki senenin kadrosu için çalışmaya basladık. transferlerimizi hep bu şekilde yapıyoruz zaten. Her şey planlı programlı'' sözlerini kullandı.



ABOUBAKAR VE TALISCA TRANSFERLERİ

Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca transferleri hakkında da konuşan Fikret Orman, ''Aboubakar sevdiğimiz ve değişik tarzda bir oyuncuydu. Uğraştık ancak olmadı. B, C planlarımız da vardı. Biz de onlara yöneldik. Takım tek oyuncuya bağlı değil. Öyle olsa sakatlandığı an takım biter. Talisca'nın son kiralık senesi. Benfica ile de 1 yıl sözleşmesi kalacak. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç temasımız da oldu. UEFA'nın kuralından sonra takım yaşımız yükseldi. Anlaşma sona erdiğinde genç ve ucuz maliyetli, yetenekli isimlere yönelerek ileriye yatırım yapmak istiyoruz'' dedi.



''CENK'İN GİTMESİNİ İSTEMEDİM''



Transfer sezonunun son gününde Crystal Palace'dan teklif alan Cenk Tosun'un transfer durumunu değerlendiren Orman, ''Talep gelirse değerlendiririz ancak bizim şu an satmak için uğraştığımız bir oyuncumuz yok. Yabancı kuralı belli olduktan sonra oturur konuşuruz. Cenk'e bir teklif vardı ancak ben pek verme taraftarı değildim. Galatasaray da iyi gidiyor, Başakşehir de ancak hep bizim oyuncularla ilgili böyle haberler çıkıyor. Bu durumdan rahatsızım. Beşiktaş güzel bir aile. Bu ailenin bir parçası olmak güzeldir. Oyuncularımıza sadece para değil sevgi, arkadaşlık da veriyoruz. Oyuncularmız ayrılsalar dahi kopamıyorlar buradan. Biz ilk geldiğimizde tam tersiydi herkes gitmek istiyordu buradan'' ifadelerini belirtti.