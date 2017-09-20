 ‘Gaziler günü’ unutulmadı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    ’ unutulmadı

    ‘Gaziler günü’ unutulmadı
    Beşiktaş Kulübü, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle: "19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazilik unvanının verilmesinden bu yana 96 yıl geçti. olarak kutlanan 19 Eylül, canını vatan uğruna feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize ve gazilerimize saygımızı bir kez daha ifade ettiğimiz çok özel bir gün. Vatan toprağını savunurken yaralanan ve gazilik mertebesine yükselen tüm gazilerimizi; ayrıca canını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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