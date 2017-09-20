Final maçı Vodafone Park'ta oynanacak!
2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:52
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Usta'dan Ersun Yanal açıklaması
Toplam 17
Yorum
ejder 54 ersunu göndermezseniz ersunla yalan olursunuz gidersiniz
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Linnes geri dönüyor Lato kulübeye!
Toplam 10
Yorum
vvvv latovlevici daha kaliteli solda linnesten açıkcası saçma karar olur artık kanatlarda rodrigues feghouli olmalı!
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 9
Yorum
hoca hoca kim gelsin kimi istersiniz ! varmı bir öneriniz 3 hafta sonra ardında durabileceğiniz!!!
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