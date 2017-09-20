 Final maçı Vodafone Park'ta oynanacak! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Final maçı Vodafone Park'ta oynanacak!

    Final maçı Vodafone Park'ta oynanacak!

    2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:52
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