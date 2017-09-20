''Doğru bir karar verdim''
Crystal Palace'ın teklifini geri çevirerek, Beşiktaş'ta kalan Cenk Tosun, Newcastle United ve Tottenham'ın da listesine girdi. Yıldız golcü cazip bir öneri gelmesi halinde ara transfer döneminde İngiltere'ye gitmeye sıcak bakıyor.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cenk, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teklifini geri çevirerek doğru bir karar verdiğini ifade etti.
Cazip bir teklif gelmesi halinde ara transferde büyük bir İngiliz kulübüne gidebileceğini yakın çevresiyle paylaşan Cenk'in, Newcastle ve Tottenham'ın yakın takibinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın menfaatlerini de dikkate alarak İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan Tosun, Ocak ayı yerine sezon sonu bu isteğini gerçekleştirmeye daha sıcak bakıyor.
Siyah-beyazlı forma altında üst üste 3.kez şampiyonluk yaşamak isteyen Cenk, transfer dedikodularına şimdilik kulak tıkama kararı aldı. Bu konuda hem ailesi hem de menajeriyle görüşen milli futbolcu sadece işine konsantre olmak istediğini ifade etti.
Palace ile birlikte geçen sezon Cenk'in birçok maçını takip eden Newcastle, yükselen performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken golcüyü futbolcuyu izlemeyi sürdürme kararı aldı. Tottenham scoutlarının da önümüzdeki günlerde golcü oyuncuyu özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında takip edecekleri öğrenildi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:15
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Yanal: Doğru yoldayız
Toplam 17
Yorum
Firtina Gecen seneden beri hangi dogru yoldasin ersun yalan usagim
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 25
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BİR LİDERİN '' Kİ HOCA LİDER KONUMUNDADIR''ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ OLAMAZ:EĞER LİDERİN ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ VARSA LİDER, LİDER DEĞİLDİR.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 25
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BİR LİDERİN '' Kİ HOCA LİDER KONUMUNDADIR''ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ OLAMAZ:EĞER LİDERİN ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ VARSA LİDER, LİDER DEĞİLDİR.
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