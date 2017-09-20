''Doğru bir karar verdim''

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cenk, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teklifini geri çevirerek doğru bir karar verdiğini ifade etti.

Cazip bir teklif gelmesi halinde ara transferde büyük bir İngiliz kulübüne gidebileceğini yakın çevresiyle paylaşan Cenk'in, Newcastle ve Tottenham'ın yakın takibinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın menfaatlerini de dikkate alarak İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan Tosun, Ocak ayı yerine sezon sonu bu isteğini gerçekleştirmeye daha sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı forma altında üst üste 3.kez şampiyonluk yaşamak isteyen Cenk, transfer dedikodularına şimdilik kulak tıkama kararı aldı. Bu konuda hem ailesi hem de menajeriyle görüşen milli futbolcu sadece işine konsantre olmak istediğini ifade etti.

Palace ile birlikte geçen sezon Cenk'in birçok maçını takip eden Newcastle, yükselen performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken golcüyü futbolcuyu izlemeyi sürdürme kararı aldı. Tottenham scoutlarının da önümüzdeki günlerde golcü oyuncuyu özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında takip edecekleri öğrenildi.