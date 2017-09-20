Derbide son 10 yıla yabancı damgası
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 yılda oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı futbolculardan geldi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 93 yıllık rekabetteki son 29 randevuda filelere giden toplam 78 golden 60'ında yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.
İki takım arasındaki 23'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 resmi maçta Fenerbahçe'nin 46 golünden 35'ini, Beşiktaş'ın ise 32 golünden 22'sini yabancı futbolcuları kaydetti.
Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan yabancı futbolcular oldu.
Beşiktaş'ın golleri
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 29 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:
Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Aboubakar (1), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)
Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.
Fenerbahçe'nin golleri
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 29 maçtaki golcüleri ise şunlar:
Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1).
Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.
Niang her iki takımda da gol attı
Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.
Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.
Kuyt iki tarafa da gol attı
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.
Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.
Maçlar ve goller
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan son 29 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Stat
|Sonuç (BJK-FB)
|Goller
|11.04.2007
|Türkiye Kupası
|BJK İnönü
|0-1
|Bobo
|26.04.2007
|Türkiye Kupası
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-1
|Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)
|05.05.2007
|Süper Lig
|BJK İnönü
|1-0
|Kezman
|05.08.2007
|TFF Süper Kupa
|Köln Rhein Energie
|2-1
|Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB)
|03.11.2007
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|2-1
|Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)
|29.03.2008
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-1
|Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB)
|29.11.2008
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|2-1
|Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB)
|03.05.2009
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-1
|Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
|13.05.2009
|Türkiye Kupası
|İzmir Atatürk
|2-4
|Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
|02.08.2009
|TFF Süper Kupa
|Atatürk Olimpiyat
|2-0
|Alex (2)
|21.11.2009
|Süper Lig
|BJK İnönü
|0-3
|Fink, Bobo, Uğur İnceman
|18.04.2010
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-0
|Alex
|19.09.2010
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-1
|Guti (BJK),Niang(FB)
|20.02.2011
|Süper Lig
|BJK İnönü
|4-2
|Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
|27.10.2011
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-2
|Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
|05.02.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|2-0
|Yobo, Sow
|29.04.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|2-1
|Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
|03.05.2012
|Süper Lig
|BJK İnönü
|0-1
|Almeida
|07.10.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|3-0
|Sow, Gökhan Gönül (2)
|03.03.2013
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-3
|Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB)
|30.11.2013
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|3-3
|Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
|20.04.2014
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|1-1
|Sow (FB), Motta (BJK)
|02.11.2014
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|2-0
|Emenike, Sow
|22.03.2015
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-0
|Sow
|27.09.2015
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|2-3
|Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
|29.02.2016
|Süper Lig
|Ülker
|2-0
|Volkan Şen, Nani
|03.12.2016
|Süper Lig
|Ülker
|0-0
|-
|05.02.2017
|Türkiye Kupası
|Vodafone Park
|1-0
|Van Persie (FB)
|07.05.2017
|Süper Lig
|Vodafone Park
|1-1
|Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB)
Not: Karşılaşmalarda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
-
Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) 124 maçta toplam 65 gol/asist yapan bi forvet için 20 milyon az. hannoverde oynasa 40 milyon ? Cenk teknik-oyun-kapasite olarak fazla eder..
-
Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İNŞALLAH 40-50 YIL BOYUNCA BU GÜZELİM STADYUMDA YENİLĞİ YAŞAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞIMIZ
-
Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 11
Yorum
carsı42 Beşiktaşlıların dikkatine; Renklilerin yorumunu begenmeme için bile oy kullanmayın,o bile bi sıfata koymak demektir.
Derbide son 10 yıla yabancı damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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