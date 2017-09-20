Derbide son 10 yıla yabancı damgası

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 93 yıllık rekabetteki son 29 randevuda filelere giden toplam 78 golden 60'ında yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 23'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 resmi maçta Fenerbahçe'nin 46 golünden 35'ini, Beşiktaş'ın ise 32 golünden 22'sini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan yabancı futbolcular oldu.



Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 29 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Aboubakar (1), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.



Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 29 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.



Niang her iki takımda da gol attı

Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.



Kuyt iki tarafa da gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.



Maçlar ve goller

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan son 29 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) Goller 11.04.2007 Türkiye Kupası BJK İnönü 0-1 Bobo 26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Nobre (BJK), Tümer Metin (FB) 05.05.2007 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Kezman 05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 2-1 Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB) 03.11.2007 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 2-1 Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB) 29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 2-1 Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB) 29.11.2008 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 2-1 Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB) 03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 2-1 Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB) 13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 2-4 Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB) 02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 2-0 Alex (2) 21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 0-3 Fink, Bobo, Uğur İnceman 18.04.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-0 Alex 19.09.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Guti (BJK),Niang(FB) 20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 4-2 Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB) 27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB) 05.02.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 2-0 Yobo, Sow 29.04.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 2-1 Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB) 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 0-1 Almeida 07.10.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3-0 Sow, Gökhan Gönül (2) 03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 2-3 Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB) 30.11.2013 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB) 20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB), Motta (BJK) 02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 2-0 Emenike, Sow 22.03.2015 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-0 Sow 27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 2-3 Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB) 29.02.2016 Süper Lig Ülker 2-0 Volkan Şen, Nani 03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 - 05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 1-0 Van Persie (FB) 07.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB)

Not: Karşılaşmalarda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.