Cenk Tosun'a çılgın teklif

Beşiktaş'ta artık moda Cenk Tosun... Son 2 sezonda her ne kadar yedek kalsa da yılmadan çalışan ve en sonunda takımın 1. forveti olmayı başaran milli golcü, Porto'ya attığı enfes golün ardından önceki gün de Konya kalesini şık bir kafa golüyle havalandırdı ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın almak için çok uğraşmasına karşı ödeme planında anlaşma sağlanamadığı için Kartal'da kalan Cenk, şimdi de İspanyollar'ı peşine taktı. La Liga'nın 3 takımı; Sevilla, Atletico Madrid ve Valencia'nın yıldız golcüde oldukça ısrarcı olduğu ve ocak ayı transfer döneminde işi bitirmek istedikleri öğrenildi.

"LEİPZİG MAÇINDA İZLEYECEKLER"



Bu 3 takımın, Beşiktaş'ın 26 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacağı maç için temsilcilerini gönderip Cenk'i izlettirecekleri öğrenildi. Özellikle Sevilla'nın golcü futbolcuyu çok istediği ve şu anda 13-14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi ise Cen Tosun konusunda aceleci davranmayı düşünmüyor. Ocak ayında iyi bir forvet bulunamayacağını düşünen siyah beyazlı kurmaylar, transfer tekliflerini sezon sonunda görüşmeye başlamayı ve kapıyı da 20 milyon Euro'dan açmayı düşünüyor.

ADA'DAN İDDİA: CENK'E 17.5 MİLYON POUND!



3 İspanyol kulübünün transfer radarında olan Cenk Tosun için İngilizler'in de ısrarını devam ettirdiği öğrenildi. Ada'da yayın yapan Daily Mail'in haberine göre Tottenham, Cenk için 17.5 milyon poundu gözden çıkardı. Tottenham'ın yanı sıra Newcastle ve Crystal Palace'ın da yıldız oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü haberde belirtildi.