Büyüklerin bekleri bir Caner etmedi!
Geçen sezon bir kaç maç oynadıktan sonra talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Caner, adeta siyah-beyazlıların yeni transferlerinden biri oldu..
Büyüklerin bekleri bir Caner etmedi
Siyah-beyazlıların milli yıldızı Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla bu sezon geride kalan 7 maçta 5 asist yaparken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sol beklerinden daha fazla gole katkı yaptı. F. Bahçe'den İsmail Köybaşı ile G.Saray'dan Linnes 2'şer, Trabzonspor'dan ise Mas da 1 asist yaparken, Hasan Ali ile Latovlevici'den herhangi bir katı gelmedi. Caner'in asistlerinin 3'ü Cenk'in golüyle sonuçlandı. Milli takımın sol beki ayrıca 3 kilit pası yaptı, 3 de isabetli şut attı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
ANTALYA KÜME DÜŞER ANTALYADA FUTBOLCUYA DAYALI SİSTEM BAŞLAMIŞ...NASRİ SIKINTILI.
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
TAHMİNİM DAUM ANTALYAYA GELİR.
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 8
Yorum
5561 başkan,ersun batıyor ve de batırıyor bir an önce ondan kurtul seni de dibe çekecek TRABZONSPOR a bişey olmaz.hayallerinle beraber kaybolursn
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