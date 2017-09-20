Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Adriano Correira ile Alvaro Negredo'nun sağlık durumları hakkında açıklama yaptıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Adriano ve Negredo'nun son durumları hakkında açıklama yapıldı.
ADİRANO'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Siyah-beyazlılar'dan Adriano için yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün akşam Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Adriano Correia'nın bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol baldır adelesi (Soleus kası) zarında mikro yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
NEGREDO'NUN OYNAMASINA ENGEL DEĞİL
?Konyaspor maçında parmağından sakatlanan Negredo'yla ilgili ise, "Futbol Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında ters pozisyonda düşmeye bağlı sağ el işaret parmağında çıkık oluşan oyuncumuz Alvaro Negredo'ya soyunma odasında sağlık ekibimiz tarafında müdahale uygulanarak çıkık parmağı redükte edilmiştir (çıkık eklemin yerine oturtulması). Oyuncumuzun antrenman yapmasında ve maç oynamasında tıbbi bir sakınca yoktur." açıklaması yapıldı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
-
Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
-
Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.