Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Adriano ve Negredo'nun son durumları hakkında açıklama yapıldı.

ADİRANO'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlılar'dan Adriano için yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün akşam Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Adriano Correia'nın bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol baldır adelesi (Soleus kası) zarında mikro yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NEGREDO'NUN OYNAMASINA ENGEL DEĞİL

?Konyaspor maçında parmağından sakatlanan Negredo'yla ilgili ise, "Futbol Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında ters pozisyonda düşmeye bağlı sağ el işaret parmağında çıkık oluşan oyuncumuz Alvaro Negredo'ya soyunma odasında sağlık ekibimiz tarafında müdahale uygulanarak çıkık parmağı redükte edilmiştir (çıkık eklemin yerine oturtulması). Oyuncumuzun antrenman yapmasında ve maç oynamasında tıbbi bir sakınca yoktur." açıklaması yapıldı.