 Beşiktaş'ta en çok kimin forması satılıyor? – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    'ta en çok kimin forması satılıyor?

    Beşiktaş'ta en çok kimin forması satılıyor?

    Başkanı , forma satışları hakkındaki soruyu yanıtladı.

    Başkanı , katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

    Kartal Yuvası satışlarından memnun olduğunu belirten Orman "Memnunum ama yeterli görüyorum" diye devam etti. 'En çok Pepe'nin forması mı satılıyor?' sorusuna ise "Beşiktaş taraftarı Quaresma hastası, bildiğim kadarıyla en çok o satıyor. Toplam 250 binin üzerinde satış var" diye konuştu.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:39
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