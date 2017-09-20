Beşiktaş'ta en çok kimin forması satılıyor?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, forma satışları hakkındaki soruyu yanıtladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Kartal Yuvası satışlarından memnun olduğunu belirten Orman "Memnunum ama yeterli görüyorum" diye devam etti. 'En çok Pepe'nin forması mı satılıyor?' sorusuna ise "Beşiktaş taraftarı Quaresma hastası, bildiğim kadarıyla en çok o satıyor. Toplam 250 binin üzerinde satış var" diye konuştu.
Kartal Yuvası satışlarından memnun olduğunu belirten Orman "Memnunum ama yeterli görüyorum" diye devam etti. 'En çok Pepe'nin forması mı satılıyor?' sorusuna ise "Beşiktaş taraftarı Quaresma hastası, bildiğim kadarıyla en çok o satıyor. Toplam 250 binin üzerinde satış var" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Beşiktaş'ta en çok kimin forması satılıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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