Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar

Kartal’da özgüven mükemmel. Hangi mevkiye bakarsanız bakın hepsi yıldız. Beşiktaş bu formu ve yıldız isimleriyle Fenerbahçe’yi parçalar. F.Bahçe'de Valbuena dışında 2. bir yıldız sayamıyorum. Alanya maçında aldıkları skor yanıltıcı. Beşiktaş Kadıköy'de 3 puana bu kez çok yakın.

Fenerbahçe ile Beşiktaş cumartesi günü dev derbide karşı karşıya gelecek. 2 tarafı tartıya koyduğumuzda Beşiktaş rakibi karşısında çok ağır basıyor. Fenerbahçe'nin en büyük artısı saha ve seyirci avantajı olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler son zamanlarda bu avantajını kullanamıyor. Çünkü taraftarı eskisi kadar maçlara ilgi göstermiyor. Ancak derbi maçı olduğu için belki bu kez takımlarını yalnız bırakmayabilirler.



BEŞİKTAŞ'IN ÖZ GÜVENİ MÜKEMMEL

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu hiç beğenmiyorum. Sürekli yana oynamayı seviyorlar. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladı ve moralleri üst düzeyde. Ligde de iyi gidiyorlarlar. 2 sene üst üste şampiyon olmaları da onlara özgüven kazandırdı.



F.BAHÇE'NİN KADROSU ÇOK UYUMSUZ

Kartal ayrıca iskeleti sağlam bir takım. Beşiktaş normal oyununu oynarsa Fenerbahçe'yi Kadıköy'de çok rahat geçecektir. Fenerbahçe'nin Alanyaspor önünde elde ettiği skor aldatıcı. Fenerbahçe'nin kadrosunda uyumsuzluk var. Bu da onları olumsuz etkiliyor.



KARTAL'IN HER OYUNCUSU TEHLİKELİ

Beşiktaş nereden bakarsanız bakın yıldızlar topluluğu. Fabri kalede güven veriyor. Pepe ve Tosic birbiriyle çok uyumlu. Caner de iyi işler yapıyor. Orta sahada Atiba, Ryan Babel, Oğuzhan, Quaresma Talisca, forvette de Cenk Tosun gibi çok önemli silahlar var.



TEK HANDİKAP KADIKÖY SENDROMU

F.Bahçe'de oyuncu saymaya kalkarsam Valbuena dışında ikinci bir ismi söyleyememem. Beşiktaş'ın tek handikapı Kadıköy'de uzun yıllar galip gelememesi. Bu psikolojik olarak takımı olumsuz olarak etkileyebilir. Geçen yıl orada 0-0 berabere kalmışlardı.



F.BAHÇE KORKULACAK BİR EKİP DEĞİL

Beşiktaş Konyaspor maçındaki oyununu bile oynasa bu galibiyet için yeterli. Bu maçta kanat organizasyonları ve hücum varyasyonlarını iyi yapılmalı. Beşiktaş derbide normal oyununu oynarsa çok kazanır. Çünkü Fenerbahçe korkulacak bir takım değil artık.



Oktay Derelioğlu/Takvim