Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Kartal’da özgüven mükemmel. Hangi mevkiye bakarsanız bakın hepsi yıldız. Beşiktaş bu formu ve yıldız isimleriyle Fenerbahçe’yi parçalar. F.Bahçe'de Valbuena dışında 2. bir yıldız sayamıyorum. Alanya maçında aldıkları skor yanıltıcı. Beşiktaş Kadıköy'de 3 puana bu kez çok yakın.
BEŞİKTAŞ'IN ÖZ GÜVENİ MÜKEMMEL
Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu hiç beğenmiyorum. Sürekli yana oynamayı seviyorlar. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladı ve moralleri üst düzeyde. Ligde de iyi gidiyorlarlar. 2 sene üst üste şampiyon olmaları da onlara özgüven kazandırdı.
F.BAHÇE'NİN KADROSU ÇOK UYUMSUZ
Kartal ayrıca iskeleti sağlam bir takım. Beşiktaş normal oyununu oynarsa Fenerbahçe'yi Kadıköy'de çok rahat geçecektir. Fenerbahçe'nin Alanyaspor önünde elde ettiği skor aldatıcı. Fenerbahçe'nin kadrosunda uyumsuzluk var. Bu da onları olumsuz etkiliyor.
KARTAL'IN HER OYUNCUSU TEHLİKELİ
Beşiktaş nereden bakarsanız bakın yıldızlar topluluğu. Fabri kalede güven veriyor. Pepe ve Tosic birbiriyle çok uyumlu. Caner de iyi işler yapıyor. Orta sahada Atiba, Ryan Babel, Oğuzhan, Quaresma Talisca, forvette de Cenk Tosun gibi çok önemli silahlar var.
TEK HANDİKAP KADIKÖY SENDROMU
F.Bahçe'de oyuncu saymaya kalkarsam Valbuena dışında ikinci bir ismi söyleyememem. Beşiktaş'ın tek handikapı Kadıköy'de uzun yıllar galip gelememesi. Bu psikolojik olarak takımı olumsuz olarak etkileyebilir. Geçen yıl orada 0-0 berabere kalmışlardı.
F.BAHÇE KORKULACAK BİR EKİP DEĞİL
Beşiktaş Konyaspor maçındaki oyununu bile oynasa bu galibiyet için yeterli. Bu maçta kanat organizasyonları ve hücum varyasyonlarını iyi yapılmalı. Beşiktaş derbide normal oyununu oynarsa çok kazanır. Çünkü Fenerbahçe korkulacak bir takım değil artık.
Oktay Derelioğlu/Takvim
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:04
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"Beşiktaş beraberliğe oynar"
Toplam 1
Yorum
ferhan kursova ihtimaller şu şekilde 1-berabere 2-beşiktaş kazanır 3-tosic hata yapar beşiktaş 10 kişi kalır ama yine yenilmez
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 4
Yorum
baksoy Sayın USTA bu kayıplarının baş aktörü bir türlü gönderemediğin sayın YANAL ' dır ? Mecbur göndereceksin ama iş işten geçmiş olacak ?
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Burak demek puan demek
Toplam 2
Yorum
fb trabzo kim şampiyonluk kim,geçmişte 3 büyüklerin duraklama devrinde kapmış beleş şampiyonlukları yok şimdi öyle 3 köfte 25 krş.
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