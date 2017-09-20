 Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    , 'ya sevk edildi

    Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

    , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 'talimatlara aykırı haraketleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

    TFF'nin resmi sitesinden sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    " Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca,

    Ümraniyespor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca,

    İstanbulspor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:04
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