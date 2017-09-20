Beşiktaş alt yapısına gurbetçi transfer
Fikret Orman yönetimiyle birlikte transferde daha temkinli adımlar atan Beşiktaş, gurbetçi futbolculara oldukça önem veriyor.
Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan gibi transferlerin Beşiktaş forması altında gösterdikleri performanslar ve kazanılan şampiyonluklarla birlikte Siyah-Beyazlı ekip alt yapı takımlarına da yurt dışından gurbetçileri getirmeye başladı.
Geçen sene Oğuzhan Aydoğan ile başlayan altyapı gurbetçi transferleri bu sene de devam etti. Siyah-Beyazlı ekip ilk olarak Fransa'da Rennes forması giyen Bülent Marlon Üçüncü'yü kadrosuna kattı.
Siyah-Beyazlıların alt yapı transferleri bununla bitmedi. 2002 Almanya doğumlu olan Devrim Ögedey'de yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. FSV Frankfurt genç takımında oynarken, Lens'in önerisiyle transfer edilen Ögedey, U16 takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Ögeday'ın transferinde referans olan Jeremain Lens genç oyuncunun yakın bir aile dostu. Yıldız oyuncu Lens, genç gurbetçi futbolcuyla yakından ilgileniyor ve alt yapı antrenmanlarında kendisini sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
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Lucas Lima açıklaması
Toplam 3
Yorum
uA Tabi tabi.. hatta juventus da 50 milyon euro teklif etti de vermediler dimi :)))
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Derbinin çilingiri Janssen
Toplam 16
Yorum
Dikkatli Analiz Edin ve öyle yorum yapın lütfen Bu takım portoya 3 atmadımı Konya maçındada Güle oynaya 2 gol atmadımı Porto maçındaki performansın e i fenere yenmesine yeter hakem vs bi
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 10
Yorum
muhittin kesinlikle katılıyorum..asporun gs ve fb li yazarları beraberlik ya da fener yensin istiyor ama nafile,yahu Vardar'ın wendiği takım fener
Beşiktaş alt yapısına gurbetçi transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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