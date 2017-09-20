Ahmet Nur Çebi'den derbi yorumu
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalar yaptı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:
Derbi maç heyecanı kalmadı, 6 sene oldu buradayız. Bütün takımlar çok güçlü ve inançlı. Her maç derbi. Fenerbahçe ile özel bir rekabet var, bir tek özelliği bu. Artık bu derbiler hoş hava içerisinde, saygılı ortamda oynanmalı. Büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Yarın İl Güvenlik Kurulu'nda karar verilecek.
Fenerbahçe büyük bir camia, önemli bir rakip. Aykut hoca bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin ciddi bir rakibimiz olduğunu düşünüyorum.
UEFA'nın Süper Kupa Finali'ni bizim stadımıza vermesi, Fenerbahçe derbisinden daha çok heyecanlandırdı şu an beni.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:19
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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