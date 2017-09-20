 Ahmet Nur Çebi'den derbi yorumu – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    'den derbi yorumu

    Ahmet Nur Çebi'den derbi yorumu

    yöneticisi , derbisi hakkında açıklamalar yaptı.

    İkinci Başkanı , derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

    Derbi maç heyecanı kalmadı, 6 sene oldu buradayız. Bütün takımlar çok güçlü ve inançlı. Her maç derbi. Fenerbahçe ile özel bir rekabet var, bir tek özelliği bu. Artık bu derbiler hoş hava içerisinde, saygılı ortamda oynanmalı. Büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Yarın İl Güvenlik Kurulu'nda karar verilecek.

    Fenerbahçe büyük bir camia, önemli bir rakip. Aykut hoca bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin ciddi bir rakibimiz olduğunu düşünüyorum.

    UEFA'nın Süper Kupa Finali'ni bizim stadımıza vermesi, Fenerbahçe derbisinden daha çok heyecanlandırdı şu an beni.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:19
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