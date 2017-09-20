 15 santim kısa ama işi bitirdi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    15 santim kısa ama işi bitirdi

    15 santim kısa ama işi bitirdi

    Teknik direktör Şenol Güneş'in "Boyu kısa diye istemiyor" dedikodularına inat Medel, Konyaspor karşısında istatistiklerle buna en güzel yanıtı verdi.

    Uzun yıllar İnter'de stoper oynayan 1.71 boyundaki Şilli oyuncu, Konya maçında 4 hava topunun 3'ünü kazandı. Bu arada Medel'in 4 kafa topunun 3'ünü aldığı Evouna'nın boyunun 1.86 olması ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı. 75 kezle topla buluşan Medel 8 kez de ara pas yaptı. Güneş'in hayal ettiği "isabetli pas yapan stoper" tanımının karşılığını veren Şilili yüzde 95 pas isabeti sağladı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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