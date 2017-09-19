 Yüzde 100 Atiba – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Yüzde 100 Atiba

    Yüzde 100 Atiba

    Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu bu sezon da yüksek yüzdeli paslarına devam ediyor.

    Beşiktaş, dün akşam Konyaspor'u 2-0'la geçerken Şampiyonlar Ligi maçından sonra oynanan güzel futbol taraftarı da mest etti.

    ATIBA'DAN YÜZDE 100 İSABET
    Siyah-beyazlıların orta sahasındaki dinamosu Atiba, Opta'nın verilerine göre dün akşam oynanan maçta 2014/15 sezonu başından bu yana, bir maçta pas hatası yapmadan en fazla pas atan oyuncu oldu.



    Yüzde 100 pas isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Atiba, girdiği 5 ikili mücadeleden başarılı çıkan taraf oldu.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:18
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