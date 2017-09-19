Yüzde 100 Atiba
Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu bu sezon da yüksek yüzdeli paslarına devam ediyor.
Beşiktaş, dün akşam Konyaspor'u 2-0'la geçerken Şampiyonlar Ligi maçından sonra oynanan güzel futbol taraftarı da mest etti.
ATIBA'DAN YÜZDE 100 İSABET
Siyah-beyazlıların orta sahasındaki dinamosu Atiba, Opta'nın verilerine göre dün akşam oynanan maçta 2014/15 sezonu başından bu yana, bir maçta pas hatası yapmadan en fazla pas atan oyuncu oldu.
Yüzde 100 pas isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Atiba, girdiği 5 ikili mücadeleden başarılı çıkan taraf oldu.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:18
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Giuliano ısınıyor
Toplam 4
Yorum
taraflı fotomac o nasıl bir istatistik son 11 sezon diye bir şey mi olur. Fener 11 sezonda fazla olmasaydı son 12 13 diye devam edip 50 ye kadar giderdiniz
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
HADİ BAKALIM galibiyet sonrası konuşmak çok kolay ve zevkli olsa gerek
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
zafer kameni,netto, roman defansta iyi oynadılar.
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