Yüzde 100 Atiba

Beşiktaş, dün akşam Konyaspor'u 2-0'la geçerken Şampiyonlar Ligi maçından sonra oynanan güzel futbol taraftarı da mest etti.

ATIBA'DAN YÜZDE 100 İSABET

Siyah-beyazlıların orta sahasındaki dinamosu Atiba, Opta'nın verilerine göre dün akşam oynanan maçta 2014/15 sezonu başından bu yana, bir maçta pas hatası yapmadan en fazla pas atan oyuncu oldu.







Yüzde 100 pas isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Atiba, girdiği 5 ikili mücadeleden başarılı çıkan taraf oldu.