Yıldızlar tutulmuyor

Şampiyonlar Ligi'nden müthiş bir galibiyetle dönen Beşiktaş, bu zaferi ligde Konya'yla da perçinledi. Kara Kartal'da yeşil-beyazlıları yıkan isimler ise iki yıldızı Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma oldu. Özellikle Cenk, adeta Konyaspor'un kabusu oldu. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın Konya'ya attığı son 7 golün 6'sına imza attı. Kupa şampiyonuna karşı forma giydiği 12 maçta da 8. kez ağları bularak, kariyerinde en çok gol attığı takım oldu. MAÇIN diğer yıldızı Ricardo Quaresma da jeneriklik bir füzeyle bu sezon gol perdesini açtı.

Q7'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ

Talisca 'nın pasıyla sağdan hareketlenen Portekizli yıldız, Konyalı iki savunmacının arasında güç gösterisini kazanıp, şimşek gibi sağ çaprazdan içeri daldı. Serkan'la karşı karşıya topu tavana astı. Q7, Beşiktaş formasıyla son golünü 20 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya atmıştı.

'GOLLERİM DEVAM EDECEK'

Beşiktaş'la ligde 4. maçında 2. golünü ağlara gönderen 'Porto Kahramanı' Cenk Tosun, çok iyi çalıştığını ve Negredo'yu kulübeden çıkarmaya niyeti olmadığını söyledi. Tosun, "Bu sezon çok formdayım. Atacağım gollerle Beşiktaş'ı zaferden zafere taşıyacağım" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖZEL KONUĞU

Beşiktaş'ın Konyaspor maçında özel bir konuğu vardı. Kara Kartal'ın maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı. Yıldız futbolcu, minik Cumali'yle sahada tribündeki taraftarları da selamladı.