Yıldızlar tutulmuyor
Beşiktaş’ın Konya zaferinde baş rolü Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma kaptı. Tosun Paşa, yeşil-beyazlılara karşı son 4 karşılaşmasında 6. kez patladı. Q7’nin slalom yapıp tavana astığı füzesi ise görülmeye değerdi
Şampiyonlar Ligi'nden müthiş bir galibiyetle dönen Beşiktaş, bu zaferi ligde Konya'yla da perçinledi. Kara Kartal'da yeşil-beyazlıları yıkan isimler ise iki yıldızı Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma oldu. Özellikle Cenk, adeta Konyaspor'un kabusu oldu. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın Konya'ya attığı son 7 golün 6'sına imza attı. Kupa şampiyonuna karşı forma giydiği 12 maçta da 8. kez ağları bularak, kariyerinde en çok gol attığı takım oldu. MAÇIN diğer yıldızı Ricardo Quaresma da jeneriklik bir füzeyle bu sezon gol perdesini açtı.
Q7'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ
Talisca 'nın pasıyla sağdan hareketlenen Portekizli yıldız, Konyalı iki savunmacının arasında güç gösterisini kazanıp, şimşek gibi sağ çaprazdan içeri daldı. Serkan'la karşı karşıya topu tavana astı. Q7, Beşiktaş formasıyla son golünü 20 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya atmıştı.
'GOLLERİM DEVAM EDECEK'
Beşiktaş'la ligde 4. maçında 2. golünü ağlara gönderen 'Porto Kahramanı' Cenk Tosun, çok iyi çalıştığını ve Negredo'yu kulübeden çıkarmaya niyeti olmadığını söyledi. Tosun, "Bu sezon çok formdayım. Atacağım gollerle Beşiktaş'ı zaferden zafere taşıyacağım" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖZEL KONUĞU
Beşiktaş'ın Konyaspor maçında özel bir konuğu vardı. Kara Kartal'ın maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı. Yıldız futbolcu, minik Cumali'yle sahada tribündeki taraftarları da selamladı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:37
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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