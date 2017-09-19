 Vodafone Park aday gösterildi! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Vodafone Park aday gösterildi!

    Vodafone Park aday gösterildi!

    ,  bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.

    Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.

    UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.

    Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:

    İstanbul
    Bakü
    Sevilla

    Süper Kupa'ya aday olan şehirler:

    Tiran
    Toulouse
    Haifa
    Astana
    Belfast
    Gdansk
    İstanbul

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:33
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