Vodafone Park aday gösterildi!
UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, Vodafone Park Stadı ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.
Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.
UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.
Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:
İstanbul
Bakü
Sevilla
Süper Kupa'ya aday olan şehirler:
Tiran
Toulouse
Haifa
Astana
Belfast
Gdansk
İstanbul
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:33
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Dirar şoku!
Toplam 4
Yorum
1907 dirar iyi fakat alper gunundeyse 3 tane dirar eder. ortada ekici josef guiliano kanatlarda valbuena alper
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 7
Yorum
5561 tek suçlu ersun bunu herkes görüyor bi başkan göremiyor kulüp yönetmek ticarethane yönetmeye benzemez en azından iyi bir danışmanı olmalı..
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Rıza Çalımbay isyan etti!
Toplam 23
Yorum
Harbi Fenerli Böyle mi olmalı bu işler ?
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