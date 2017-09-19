 Trabzonsporlu Rafet, Beşiktaş maçında – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Trabzonsporlu Rafet, maçında

    Trabzonsporlu Rafet, Beşiktaş maçında

    Medipol ile arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor forması giydiği gerekçesiyle Başakşehir taraftarına ayrılan tribünden çıkarılmak istenen 7 yaşındaki Rafet Eren Gündoğdu, 'ın daveti üzerine Atiker Konyaspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip ediyor.

    Süper Lig'in 5. haftasında 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir- maçında tatsız bir olay yaşanmıştı.

    Ailesi ile birlikte karşılaşmayı izlemek için üzerinde bordo-mavili forma ile stada gelerek Başakşehir taraftarına ayrılan bölüme giren 7 yaşındaki Rafet Eren, stadyumun özel güvenlikleri tarafından Trabzonspor forması giydiğinden dolayı dışarı çıkarılmak istenmiş, daha sonra ise mücadelenin geri kalanını üzerindeki forma çıkartılarak izlemek zorunda kalmıştı. Tüm kamuoyunun tepkisini çeken bu olaya Kulübü'de duyarsız kalmadı ve minik Rafet'i Konyaspor maçını izlemek için Vodafone Park'a davet etti.

    Rafet Eren Gündoğdu da siyah-beyazlıların daveti üzerine bu akşam oynanan karşılaşmayı babası ile birlikte stattan takip ediyor.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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