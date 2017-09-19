Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Şükrü Saraçoğlu'ndaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirterek, "Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene kırarız onu" dedi.
"Üç tane önemli maçımız var, onları geçersek başarılı oluruz"
Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Arslan, "Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene Saraçoğlu şanssızlığımızı kırarız. Çalışmamız gerekiyor. İyi gidiyoruz ama bu 3 puanı getirmez. Her hafta iyi çalışmamız gerekiyor. Takım iyi gidiyor, herkes çok iyi çalışıyor. Aile ortamı var. Üç tane çok önemli maçımız var. Onları iyi geçersek bu sene başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Milli forma benim için hayal"
A Milli Takım'da oynayıp oynayamayacağı hakkında gelen bir soruya ise Tolgay, şöyle cevap verdi:
"Oynayabileceğim. Avukatımla her hafta konuşuyorum. Milli formayı giymek benim için hayal. Sabretmem gerekiyor. İnşallah bir gün o formayı giyerim."
"Vodafone Park'ta kaybetmek istemiyoruz"
Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Leipzig ile oynayacakları karşılaşma hakkında ise Tolgay Arslan, "Vodafone'da kaybetmek istemiyoruz. Leipzig'i çok iyi tanıyorum. Çok güçlü ve koşan bir takım. Sistemli takım. Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. İyi bir sonuç alırsak Leipzig'i konuşuruz" diye konuştu.
"FIFA reddederse CAS'a gideceğiz"
A Milli Takım konusunda FIFA'nın kendilerini reddetmesi halinde CAS'a gideceklerini açıklayan başarılı futbolcu, "Lucescu ile daha görüşemedik ama birkaç kişi aradı Milli takımdan. Yüzde 90 oluyor diyor avukat. Artık FIFA'nın kararı. Bizi reddederlerse CAS'a gideceğiz. Büyük ihtimalle CAS'ta kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
-
Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
-
Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
-
Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.