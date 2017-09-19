Sosyal medyayı karıştıran tweet!
Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" şeklindeki paylaşıma, "Tebrikler efendi" paylaşımıyla yanıt verdi.
Atiker Konyaspor'un tweete cevabı gecikmedi. Kulübün sosyal paylaşım hesabından "Tebrikler efendi" yazılarak silinen tweet alıntısı paylaşıldı. Paylaşım binlerce kullanıcı tarafından retewet edilip beğenildi.
FİKRET ORMAN TALİMAT VERDİ
Beşiktaş Kulübü, resmi hesaptan "içinden geçti" şeklinde tweet atan personelin görevine son verdi. Sabah Gazetesi'nden Fatih DOĞAN'ın haberine göre, vakit kaybetmeden harekete geçen başkan Orman, rakip taraftarın tepkisini çeken tweeti atan personelin kulüple ilişkisini kesti.
TRABZONSPOR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Siyah-beyazlılar'da benzer bir olay geçen sezon 4-3'lük Trabzonspor maçından sonra yaşanmıştı. Beşiktaş'ın iletişim sorumlusu Rıdvan Akar'ın Trabzonspor maçından sonra tepki çeken tweetinin ardından görevine son verilmişti. Akar'ın maçın hemen ardından "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz" yorumu Trabzonsporluların tepkisini çekince Beşiktaş bu olayın ardından Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğini açıklamıştı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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