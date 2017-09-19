Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Beşiktaş paylaşımları yapmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi bu kez Beşiktaş'ın sahasındaki yenilmezlik serisini takipçileriyle paylaştı.
Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biliyor muydunuz? Beşiktaş Avrupa'da evinde 9 maçtır yenilmiyor" ifadelerine yer verildi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:13
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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