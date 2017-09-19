Sadece bir galibiyet
Usta hoca, takımın formunun yükseldiğinin altını çizerek “Daha iyi olmak zorundayız Sadece bir galibiyet aldık; daha bir şey başarmadık. Bozmadan devam edeceğiz” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor zaferini derbi öncesi önemli bir moral olarak yorumladı. Arka arkaya gelen Karabük ve Porto zaferlerine bir yenisini eklemesine rağmen her zamanki tevazulu tavrını elden bırakmayan tecrübeli hoca, "Sadece bir galibiyet aldık; daha bir şey başarmadık. Bozmadan devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Güneş , "Formumuz yükseliyor. Daha da yükselmeli. Daha iyi olmak zorundayız" sözleriyle çıtayı yükseltirken genel olarak talebelerinin performansından memnun olduğunu da dile getirdi. Taraflara da değinen Güneş, "İlk düdükten itibaren çok güzel bir destek gördük. Onlara bu coşkuyu yaşatmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Sadece bir galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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