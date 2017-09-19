 Öğrenciler unutulmadı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Öğrenciler unutulmadı

    Öğrenciler unutulmadı

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırladığı mücadelede öğrenciler unutulmadı. Maçtan önce İstiklal Marşı, çocukların söylediği kayıt çalınarak okundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada tabelalarda ise "Yeni eğitim öğretim yılı başladı. İyi dersler" notu yazıldı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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