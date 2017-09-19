 Leipzig maçı biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    maçı biletleri satışa sunuldu

    Leipzig maçı biletleri satışa sunuldu

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Almanya temsilcisi ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin, G Grubu'nda ile oynayacağı karşılaşma için bilet satışları, öncelikli olarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için yapılacak.

    Biletlerin genel satışı ise 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.

    İki takım arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 450 TL

    Kategori 2: 400 TL

    Kategori 3: 350 TL

    Kategori 4: 325 TL

    Kategori 5: 300 TL

    Kategori 6: 275 TL

    Kategori 7: 160 TL

    Kategori 8: 150 TL

    VIP: 800 TL

    1903 A-E Blok: 800 TL

    1903 B-D Blok: 850 TL

    1903 C Blok: 900 TL

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig maçı biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.