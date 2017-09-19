Leipzig maçı biletleri satışa sunuldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Almanya temsilcisi Leipzig ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin, G Grubu'nda Leipzig ile oynayacağı karşılaşma için bilet satışları, öncelikli olarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için yapılacak.
Biletlerin genel satışı ise 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.
İki takım arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 TL
Kategori 2: 400 TL
Kategori 3: 350 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 300 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 160 TL
Kategori 8: 150 TL
VIP: 800 TL
1903 A-E Blok: 800 TL
1903 B-D Blok: 850 TL
1903 C Blok: 900 TL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:56
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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Avrupa'nın en iyisi Cristiano Ronaldo!
Toplam 8
Yorum
CR7 ASLANIM BENIM
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