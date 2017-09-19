Leipzig maçı biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin, G Grubu'nda Leipzig ile oynayacağı karşılaşma için bilet satışları, öncelikli olarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için yapılacak.

Biletlerin genel satışı ise 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450 TL

Kategori 2: 400 TL

Kategori 3: 350 TL

Kategori 4: 325 TL

Kategori 5: 300 TL

Kategori 6: 275 TL

Kategori 7: 160 TL

Kategori 8: 150 TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL