İşte Beşiktaş'ta öne çıkan oyuncular

4 galibiyet 1 beraberlik ile son 13 yılın da en iyi başlangıcını yapan Siyah Beyazlılarda ilk beş haftanın öne çıkan isimleri Pepe, Atiba, Cenk Tosun,Caner Erkin, Quaresma ve Ryan Babel oldu.

PEPE SADECE SAVUNMANIN DEĞİL TAKIMIN DA LİDERİ GİBİ

Futbol hayatına başta 1 Avrupa Şampiyonluğu,3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga olmak üzere 17 kupa sığıdran Portekizli yıldız Real Madrid'te geçirdiği 10 yılın tüm tecrübesini Beşiktaş'ta sahaya yansıtmaya devam ediyor. Sadece kendi bölgesini savunmakla kalmayan Pepe sürati ve oyunu iyi okumasıyla ileri çıkan Caner ve Adriano'nun da açıklarını kapatmayı başarıyor.Bunun yanısıra defans hattının tüm sorumluluğunu üstüne alan Pepe'nin takım arkadaşları ile olan diyaloğu da mükemmel bir seviyede ve kısa zamanda tüm takımın saygısını kazanmış vaziyette.Maç içinde takım arkadaşlarını uyarmaktan ve yönlendirmekten de çekinmeyen Portekizli yıldız adeta saha içinin gizli patronu konumunda.

YABANCI SINIRI TARTIŞMASINA NOKTA KOYAN GOLCÜ CENK TOSUN

A Milli takım başarısız olduğunda yeniden tartışmaya açılan ve kaldırılsın kampanyalarının yapıldığı bir dönemde Negredo gibi bir İspanyol devini yedek kulübesine gönderen Cenk Tosun bu sezonun en flaş isimlerinden birisi.

Cyrstal Palaca'ın bonservisini 24 aya bölerek almak istediği için son gün Beşiktaş'ta kalan Cenk, formunu bu şekilde sürdürmesi durumunda peşin satışla çok daha yüksek rakamları Beşiktaş'ın kasasına koyacak gibi görünüyor.



A Milli Takım ile Hırvatistan'a, Beşiktaş ile Porto'ya ve A.Konyaspor'a attığı gollerdeki usta işi vuruşlar genç golcünün bu sene sınıf atlamaya başladığının en büyük göstergesi.Her sezon takıma katılan yabancı golcülerin yedeği konumuna düşen Cenk, geçen sezon Aboubakar ile değişmeli oynadığı santrafor mevkiini bu sezon resmen parselledi ve Negredo'ya forma şansı pek tanımadı.Cenk, spor kamuoyu tarafından yabancı sınırı tartışmasının yoğun olarak tartışıldığı günlerde 'çalışması halinde Türk futbolcusunun neler yapabileceğini' gösteren bir örnek olarak öne sürülüyor.

ORTA SAHADA ATİBA VARSA SORUN YOK

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana her sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en iyileri sınıfında değişmeyen tek isim Atiba Hutchinson.

Ülkesi Kanada'da bile her yıl 'yılın futbolcusu' seçilen tecrübeli futbolcu orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile adeta emniyet sübabı olmaya devam ediyor.Pas yüzdesindeki yüksek oranı zaman zaman inanılmayacak seviyelere getiren Atiba A.Konyaspor karşısında 60'ta 60 pas ile kusursuz bir oyun sergiledi.

SEZONUN YENİ TRANSFERİ CANER ERKİN

Geçen sezon bir kaç maç oynadıktan sonra talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Caner buna rağmen bonservisini İnter'den alan başkan Fikret Orman ve Transfer komitesinin yeni transferlerinden biri oldu.Sezon başlar başlamaz formayı kapan tecrübeli sol bek 7 maçta yaptığı 5 asist ile galibiyetlerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

QUARESMA VE RYAN BABEL'DEN ORKAN VE LENS'E ŞANS YOK

Yedeklerinin olmadığı geçen sezon bile oyun disiplinini hiç kaybetmeyen ve bütün ciddiyetleri ile maçlarını oynayan Babel ve Quaresma bu sezon da aynı formları ile göz dolduruyor.Ve görünen o ki Orkan ile Lens formayı kapmak için beklemek ve çalışmak zorunda.Kulübede Lens ve Orkan gibi yeteneklerle beraber Beşiktaş'ın bu seneki kanat zenginliği diğer maçlara da fazlasıyla olumlu yansıyacak gibi görünüyor.



Takımda öne çıkan bu altı ismin yanısıra her görev verildiğinde elinden geleni yapan Tolgay Arslan, ilk kez ilk onbir oynadığı A.Konyaspor ve son 25 dakika oynadığı Porto maçlarında göz dolduran Medel de daha fazla süre aldıklarında parlamaya aday diğer isimler olarak göze çarpıyor.