Her zaman her yerde

Beşiktaş taraftarları dün akşam futbolcuların hakkını verdi. Süper Lig'de son 2 haftada kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 mağlup eden takımı Atiker Konyaspor karşısında yalnız bırakmadı. Siyah- beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratla takımlarına destek verdi. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak bağırlarına basan Beşiktaşlılar, Atiker Konya karşısında bulunan gollerle daha da keyiflendi.

SİYAH-BEYAZ ŞOV

Siyah-beyaz formaları, bayrakları, kaşkolları ile şov yapan taraftarlar, Konya galibiyetini de futbolcularla birlikte doyasıya kutladı. Beşiktaşlı oyuncular dün sahaya "Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı şehit ve gazilerimizin yanında" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kupayla tur attı.