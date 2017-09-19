 Her zaman her yerde – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Her zaman her yerde

    Her zaman her yerde

    Porto karşısında destan yazan futbolculara tam destek veren taraftarlar, Konyaspor karşısında atılan gollerle coştukça coştu

    Beşiktaş taraftarları dün akşam futbolcuların hakkını verdi. Süper Lig'de son 2 haftada kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 mağlup eden takımı Atiker Konyaspor karşısında yalnız bırakmadı. Siyah- beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratla takımlarına destek verdi. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak bağırlarına basan Beşiktaşlılar, Atiker Konya karşısında bulunan gollerle daha da keyiflendi.

    SİYAH-BEYAZ ŞOV
    Siyah-beyaz formaları, bayrakları, kaşkolları ile şov yapan taraftarlar, Konya galibiyetini de futbolcularla birlikte doyasıya kutladı. Beşiktaşlı oyuncular dün sahaya "Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı şehit ve gazilerimizin yanında" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kupayla tur attı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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