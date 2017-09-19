 Güneş'ten büyük başarı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Güneş'ten büyük başarı

    Güneş'ten büyük başarı

    Şenol Güneş ve Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay dün kariyerlerinde hoca olarak 6. defa karşı karşıya geldi. Akçay, Güneş'e karşı ilk kez sezon başındaki Süper Kupa maçında galip gelirken, Beşiktaş'ın hocası ise meslektaşını 4 kez yendi. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
    Şenol hocadan

    5 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

    Şenol Güneş, Beşiktaş- Konyaspor mücadelesine Kardemir Karabükspor maçındaki 11'den 5 değişiklik yaptı. Usta teknik adam, Karabükspor'e karşı forma giyen Necip Uysal'ın yerine Adriano'ya, kırmızı kart cezalısı olan Tosic'in yerine Medel'e şans verirken, Porto maçında sakatlanan Oğuzhan'ın yerine ise Atiba'yı oyrattı. Kardemir Karabükspor maçında forma giyen bir başka isim olan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'in yerine Quaresma forma şansı bulurken, hücum hattında ise Negredo'nun yerine de Cenk Tosun ilk 11'de başladı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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