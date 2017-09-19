Güneş'ten büyük başarı
Şenol Güneş ve Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay dün kariyerlerinde hoca olarak 6. defa karşı karşıya geldi. Akçay, Güneş'e karşı ilk kez sezon başındaki Süper Kupa maçında galip gelirken, Beşiktaş'ın hocası ise meslektaşını 4 kez yendi. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Şenol hocadan
5 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Şenol Güneş, Beşiktaş- Konyaspor mücadelesine Kardemir Karabükspor maçındaki 11'den 5 değişiklik yaptı. Usta teknik adam, Karabükspor'e karşı forma giyen Necip Uysal'ın yerine Adriano'ya, kırmızı kart cezalısı olan Tosic'in yerine Medel'e şans verirken, Porto maçında sakatlanan Oğuzhan'ın yerine ise Atiba'yı oyrattı. Kardemir Karabükspor maçında forma giyen bir başka isim olan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'in yerine Quaresma forma şansı bulurken, hücum hattında ise Negredo'nun yerine de Cenk Tosun ilk 11'de başladı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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