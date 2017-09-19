 Güneş: Sadece bir galibiyet – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Güneş: Sadece bir galibiyet

    Güneş: Sadece bir galibiyet

    Usta hoca, takımın formunun yükseldiğinin altını çizerek “Daha iyi olmak zorundayız Sadece bir galibiyet aldık; daha bir şey başarmadık. Bozmadan devam edeceğiz” dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor zaferini derbi öncesi önemli bir moral olarak yorumladı. Arka arkaya gelen Karabük ve Porto zaferlerine bir yenisini eklemesine rağmen her zamanki tevazulu tavrını elden bırakmayan tecrübeli hoca, "Sadece bir galibiyet aldık; daha bir şey başarmadık. Bozmadan devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
    Güneş , "Formumuz yükseliyor. Daha da yükselmeli. Daha iyi olmak zorundayız" sözleriyle çıtayı yükseltirken genel olarak talebelerinin performansından memnun olduğunu da dile getirdi. Taraflara da değinen Güneş, "İlk düdükten itibaren çok güzel bir destek gördük. Onlara bu coşkuyu yaşatmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:17
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