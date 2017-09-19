Gary Medel muradına erdi

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk onbirde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi. Tosic'in yokluğunda maça 11'de başlayan 1.71 boyundaki Şilili yıldız, Konyaspor'un 1.85 cm'lik forveti Evouna'ya karşı hava toplarında üstünlük kurdu

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba'yı kesemedği için lig ve Avrupa maçlarında ilk onbir şansı yakalayamıyordu. Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk onbire yakın olduğu öngörülüyordu.



Tosic'in cezalı, Oğuzhan'ın da sakat olmasıyla Konyaspor'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe'nin partneri olarak çıktı.



Kafa topu bırakmadı!

Stoperde maç boyunca rakip stoperleri gölge gibi takip eden Medel, hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekti. 1.71 boyundaki Şilili oyuncu, 90 dakika boyunca Konyaspor'un 1.85 cm'lik forveti Evouna'ya karşı çıktığı 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde üstün gelen taraf oldu.