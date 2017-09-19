 "Derbiyi bekliyoruz" – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    "Derbiyi bekliyoruz"

    "Derbiyi bekliyoruz"

    Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, “Takım halinde çok iyi oynadık. Şimdi Fenerbahçe maçını bekliyoruz” dedi

    Beşiktaşlı Yönetici Metin Albayrak Konyaspor maçında tüm oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini belirtierek, "Giren çıkanı aratmıyor. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum" dedi. Albayrak, "İyi oynadık. 3 puanı hak eden taraf bizdik. Önümüzdeki hafta sonu derbiyi bekliyoruz. Oyunculara hocamıza güveniyoruz" dedi. Albayrak sözlerini şöyle tamamladı: Biz iyi bir aileyiz. Porto'da galip geliyoruz, bizden ayrılan Aboubakar soyunma odasına geliyor. Bizden ayrılan geri geliyor, ayrılmak istemiyor. Aile ortamının göstergesi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Derbiyi bekliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle