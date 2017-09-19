Beşiktaşlı Yönetici Metin Albayrak Konyaspor maçında tüm oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini belirtierek, "Giren çıkanı aratmıyor. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum" dedi. Albayrak, "İyi oynadık. 3 puanı hak eden taraf bizdik. Önümüzdeki hafta sonu derbiyi bekliyoruz. Oyunculara hocamıza güveniyoruz" dedi. Albayrak sözlerini şöyle tamamladı: Biz iyi bir aileyiz. Porto'da galip geliyoruz, bizden ayrılan Aboubakar soyunma odasına geliyor. Bizden ayrılan geri geliyor, ayrılmak istemiyor. Aile ortamının göstergesi.