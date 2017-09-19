Cenk, Messi’yi ikiye katladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Portekiz devi Porto'ya yaklaşık 35 metreden attığı muhteşem gol, ilk haftanın en iyisi seçildi. UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Cenk'in attığı gol, oyların yüzde 37'sini alarak haftanın en iyisi ödülüne layık görüldü. Chelsea'nin İspanyol forveti Pedro'nun Karabağ'a attığı gol, yüzde 19'la ikinci, Barcelona'nın süper starı Messi'nin Juventus'a ilk golü ise yüzde 18'le üçüncü seçildi. Milli yıldızın geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz ekibi Benfica'ya İstanbul'da attığı gol de UEFA'nın anketinde yılın en iyisi ödülüne layık görülmüştü.