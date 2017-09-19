Cenk, Messi’yi ikiye katladı!
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun’un golü, yüzde 37 oyla birinci seçildi. Milli yıldız, yüzde 18 oy alan Barcelona’nın starı Messi’ye fark attı.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Portekiz devi Porto'ya yaklaşık 35 metreden attığı muhteşem gol, ilk haftanın en iyisi seçildi. UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Cenk'in attığı gol, oyların yüzde 37'sini alarak haftanın en iyisi ödülüne layık görüldü. Chelsea'nin İspanyol forveti Pedro'nun Karabağ'a attığı gol, yüzde 19'la ikinci, Barcelona'nın süper starı Messi'nin Juventus'a ilk golü ise yüzde 18'le üçüncü seçildi. Milli yıldızın geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz ekibi Benfica'ya İstanbul'da attığı gol de UEFA'nın anketinde yılın en iyisi ödülüne layık görülmüştü.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:28
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 1
Yorum
cem hafta içi ya da mılli aralarda hazırlık maçı yapıp yedekleri de ısındırmak lazım.herkes kendini ilk 11 in içinde değilde ilk 18 de görmeli
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Tudor, sessizliğini FOTOMAÇ'a bozdu
Toplam 7
Yorum
Aslan IFLA OLMAZLARLA UGRASMANA GEREK YOK TAKIM SUAN SÜPER BUNLARIN ICINE BIRKAC GENC OYUNCU MONTE EDEBILIRSEN SÜPER OLURSUN
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 3
Yorum
enes fikstür avantajı yoktu zaten 10.haftadan sonra seri yakalar
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