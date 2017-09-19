Biletler satışta

Beşiktaş'ın 26 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. Genel satışına 21 Eylül'de başlanacak maçın bilet fiyatları 150-450 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 ribünü biletleri ise 800- 900 TL'den satışa sunulacak.