 Biletler satışta – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Biletler satışta

    Biletler satışta

    Beşiktaş'ın 26 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. Genel satışına 21 Eylül'de başlanacak maçın bilet fiyatları 150-450 TL arasında değişiyor. VIP ve 1903 ribünü biletleri ise 800- 900 TL'den satışa sunulacak.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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