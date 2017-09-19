Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı
Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Atiker Konyaspor karşısında görev alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Son lig maçında şans bulan bazı oyuncular, sahadaki çalışmaya da katıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer futbolcular, ilk bölümde pas çalışması yapıp, duran top organizasyonları üzerinde durdu. İdman, minyatür kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam devam edecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
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Yanal: Doğru yoldayız
Toplam 11
Yorum
TS61 Yanlış yoldasın hoca. Her maç 2 oyuncu değişikliği hakkını 70. dakikaya kadar mutlaka kullan. 80 den sonra 3.yü kullan bak neler olacak
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 5
Yorum
Salih 2- Eğer Yusufların yanına altyapıdan 2 veya 3 oyuncu daha katabilirsek,bu takımı akıllı transferlerle takviye edersek 5-6 yıl şampiy. oluruz
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Eljif Elmas için flaş açıklama
Toplam 2
Yorum
ne müjdesi Ocak ' tan önce A takımında oynatabilme imkanı yok. Zaten kabul etmeseler de Ocak 2018 itibari ile lisansı çıkacak ve takımda yer alacaktı
Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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