 Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

    Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Atiker Konyaspor karşısında görev alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Son lig maçında şans bulan bazı oyuncular, sahadaki çalışmaya da katıldı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer futbolcular, ilk bölümde pas çalışması yapıp, duran top organizasyonları üzerinde durdu. İdman, minyatür kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam devam edecek.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:13
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