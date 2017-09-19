 Beşiktaş, kupanın rövanşını aldı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş, kupanın rövanşını aldı

    Beşiktaş, kupanın rövanşını aldı

    Süper Kupa’yı Atiker Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, ligin 5. haftasında karşılaştığı yeşil-beyazlılardan 2 golle altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Atiker Konyaspor'dan Süper Kupa'nın rövanşını aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u Cenk ve Quaresma'nın ayağından bulduğu 2 gol ile mağlup ederek, 3 puan almış oldu.

    Siyah-beyazlılar, ligin 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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