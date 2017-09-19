 Adriano korkuttu – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Adriano korkuttu

    Adriano korkuttu

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, sakatlandı. İlk yarı bitmeden sol arka adalesinden sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız, teknik heyete devam edemeyeceğini söyledi. Yerini Necip'e bırakan Adriano'nun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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