Acımasız Kartal
Devler Ligi’nde Porto’yu evinde parçalayan Kartal, ligde de Atiker Konyaspor’u ezici bir futbolla mağlup etti, G.Saray’ı yakalayıp yeniden zirvenin ortağı oldu
Devler Ligi'nde Porto'yu deplasmanda yıkan Beşiktaş, Süper Lig'de de Konya'yı devirdi. 11'de Cenk Tosun'la öne geçen Kara Kartal, 66'da Quaresma'nın golüyle üç puanı kaptı. Beşiktaş tutulmuyor, Beşiktaş durdurulamıyor.. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 yıkan siyah-beyazlılar, dün akşam da Konyaspor'u devirdi ve yüksekten uçmaya devam etti. Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 11'de Cenk Tosun ve 66'da Quaresma kaydetti.
Karşılaşmada rakibine oranla baştan sonra üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılarda ilk kez 11'de şans bulan Medel performansıyla alkış alırken, Quaresma oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Cenk ve Negredo maç sonunda üçlü çektirdi. Kara Kartallar bu galibiyetle, sezon öncesinde Süper Kupa'da mağlup olduğu rakibinden rövanşı da almış oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 13'e çıkarırken Konyaspor 3 puanda kaldı. Beşiktaş, cumartesi deplasmanda F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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