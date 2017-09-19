Acımasız Kartal

Devler Ligi'nde Porto'yu deplasmanda yıkan Beşiktaş, Süper Lig'de de Konya'yı devirdi. 11'de Cenk Tosun'la öne geçen Kara Kartal, 66'da Quaresma'nın golüyle üç puanı kaptı. Beşiktaş tutulmuyor, Beşiktaş durdurulamıyor.. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 yıkan siyah-beyazlılar, dün akşam da Konyaspor'u devirdi ve yüksekten uçmaya devam etti. Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 11'de Cenk Tosun ve 66'da Quaresma kaydetti.

Karşılaşmada rakibine oranla baştan sonra üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılarda ilk kez 11'de şans bulan Medel performansıyla alkış alırken, Quaresma oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Cenk ve Negredo maç sonunda üçlü çektirdi. Kara Kartallar bu galibiyetle, sezon öncesinde Süper Kupa'da mağlup olduğu rakibinden rövanşı da almış oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 13'e çıkarırken Konyaspor 3 puanda kaldı. Beşiktaş, cumartesi deplasmanda F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek.