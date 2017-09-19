Aboubakar'dan radikal karar!
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası Beşiktaş soyunma odasına inen ve çıkan görüntüler sonrası büyük tepki alan Aboubakar takımdan ayrılma kararı aldı.
Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vincent Aboubakar'ın ayrılmak istediğini yönetime söylediği iddia edildi.
RMC'de yer alan habere göre Marsilya'dan gelen teklif sonrası ayrılmayı kafasına koyduğunu ve yaşanan olaylar sonrası yönetime bu talebini ilettiği belirtildi.
Fransız kulüp Aboubakar için Porto'ya 17 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Porto ise bu teklifi düşünmeden reddetti ve Vincent'in fiyatının 20 milyon Euro olduğunu ifade edildi.
Bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol atan Aboubakar, Porto ile 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:25
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Tudor, sessizliğini FOTOMAÇ'a bozdu
Toplam 7
Yorum
Aslan IFLA OLMAZLARLA UGRASMANA GEREK YOK TAKIM SUAN SÜPER BUNLARIN ICINE BIRKAC GENC OYUNCU MONTE EDEBILIRSEN SÜPER OLURSUN
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 3
Yorum
enes fikstür avantajı yoktu zaten 10.haftadan sonra seri yakalar
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 12
Yorum
Aslan OYUNU TÜM SAHADA OYNUYOR GOL VURUSLARI DISINDA TAKIMA 10 NUMARA KATKI VERIYOR BIZ BELHANDADAN MEMNUNUZ KIME NE?
Aboubakar'dan radikal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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