 Aboubakar'dan radikal karar! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Aboubakar'dan radikal karar!

    Aboubakar'dan radikal karar!

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası Beşiktaş soyunma odasına inen ve çıkan görüntüler sonrası büyük tepki alan Aboubakar takımdan ayrılma kararı aldı.

    Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vincent Aboubakar'ın ayrılmak istediğini yönetime söylediği iddia edildi.

    RMC'de yer alan habere göre Marsilya'dan gelen teklif sonrası ayrılmayı kafasına koyduğunu ve yaşanan olaylar sonrası yönetime bu talebini ilettiği belirtildi.

    Fransız kulüp Aboubakar için Porto'ya 17 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Porto ise bu teklifi düşünmeden reddetti ve Vincent'in fiyatının 20 milyon Euro olduğunu ifade edildi.

    Bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol atan Aboubakar, Porto ile 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:25
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