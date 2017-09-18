 Vodafone Park’ta öğrencilere jest – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Vodafone Park’ta öğrencilere jest

    Vodafone Park’ta öğrencilere jest
    Beşiktaş-Atiker Konyaspor mücadelesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Vodafone Park'ta çocukların okuduğu İstiklal Marşı çalınırken, tabelalarda "Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı. İyi dersler" notu yazıldı.

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırladığı mücadelede öğrenciler unutulmadı. Maçtan önce İstiklal Marşı, çocukların söylediği kayıt çalınarak okundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada tabelalarda ise "Yeni eğitim öğretim yılı başladı. İyi dersler" notu yazıldı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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