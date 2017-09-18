Vodafone Park'ta 11 ler belli oldu
Ligin 5. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş'ın 11i: Fabri, Pepe, Medel, Adriano, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Mehdi, Volkan, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Evouna
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:06
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 9
Yorum
CELAL YANI DIYORSUNKI IKI SENEDIR OLDUGU GIBI HAKEMLER YINE BIZE YATARSA SAMPIYONUZ DIYORSUN
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Ekici girdi ve çıktı!
Toplam 13
Yorum
cennetiye bence de iyi güzel olabilir
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 34
Yorum
fenerliol İyi günde büyük başkan tek başkan aziz başkan.kotu günde defol git Ali koç gelsin bunun adı vefasızlık.kötü gundede başkanımızın yanindayim
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