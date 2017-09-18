Trabzonsporlu Rafet, Beşiktaş maçında
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor forması giydiği gerekçesiyle Başakşehir taraftarına ayrılan tribünden çıkarılmak istenen 7 yaşındaki Rafet Eren Gündoğdu, Beşiktaş'ın daveti üzerine Atiker Konyaspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip ediyor.
Ailesi ile birlikte karşılaşmayı izlemek için üzerinde bordo-mavili forma ile stada gelerek Başakşehir taraftarına ayrılan bölüme giren 7 yaşındaki Rafet Eren, stadyumun özel güvenlikleri tarafından Trabzonspor forması giydiğinden dolayı dışarı çıkarılmak istenmiş, daha sonra ise mücadelenin geri kalanını üzerindeki forma çıkartılarak izlemek zorunda kalmıştı. Tüm kamuoyunun tepkisini çeken bu olaya Beşiktaş Kulübü'de duyarsız kalmadı ve minik Rafet'i Konyaspor maçını izlemek için Vodafone Park'a davet etti.
Rafet Eren Gündoğdu da siyah-beyazlıların daveti üzerine bu akşam oynanan karşılaşmayı babası ile birlikte stattan takip ediyor.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:50
-
Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
-
Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
-
Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Trabzonsporlu Rafet, Beşiktaş maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.