 Sosyal medyayı karıştıran tweet! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sosyal medyayı karıştıran tweet!

    Sosyal medyayı karıştıran tweet!

    Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" şeklindeki paylaşıma, "Tebrikler efendi" paylaşımıyla yanıt verdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi. Maçın 66. dakikasında Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımının 2. golünü kaydetti. Beşiktaş resmi hesabından golün ardından "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" yazılarak paylaşılan tweet bir süre sonra silindi.



    Atiker Konyaspor'un tweete cevabı gecikmedi. Kulübün sosyal paylaşım hesabından "Tebrikler efendi" yazılarak silinen tweet alıntısı paylaşıldı. Paylaşım binlerce kullanıcı tarafından retewet edilip beğenildi.

    FİKRET ORMAN TALİMAT VERDİ

    Beşiktaş Kulübü, resmi hesaptan "içinden geçti" şeklinde tweet atan personelin görevine son verdi. Sabah Gazetesi'nden Fatih DOĞAN'ın haberine göre, vakit kaybetmeden harekete geçen başkan Orman, rakip taraftarın tepkisini çeken tweeti atan personelin kulüple ilişkisini kesti.

    TRABZONSPOR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Siyah-beyazlılar'da benzer bir olay geçen sezon 4-3'lük Trabzonspor maçından sonra yaşanmıştı. Beşiktaş'ın iletişim sorumlusu Rıdvan Akar'ın Trabzonspor maçından sonra tepki çeken tweetinin ardından görevine son verilmişti. Akar'ın maçın hemen ardından "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz" yorumu Trabzonsporluların tepkisini çekince Beşiktaş bu olayın ardından Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğini açıklamıştı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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