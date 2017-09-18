 Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar

    Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar

    Beşiktaş ile Atiker Konya arasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Serkan Çınar, hakemlik kariyerinde Beşiktaş'ın 10 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah- beyazlılar bu karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaşlı futbolcular bu maçlarda 15 sarı kart görürken, rakip takım oyuncuları ise 34 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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