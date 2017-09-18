Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar

Beşiktaş ile Atiker Konya arasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Serkan Çınar, hakemlik kariyerinde Beşiktaş'ın 10 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah- beyazlılar bu karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaşlı futbolcular bu maçlarda 15 sarı kart görürken, rakip takım oyuncuları ise 34 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.