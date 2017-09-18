Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu

Beşiktaş -Atiker Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 önde kapattığı ilk yarının ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fenerbahçeliyim ama..."

Beşiktaş 10 gün önce Porto ile oynadı ya! 3 gün önce oynadı biliyorum... Ama hiç öyle gözükmüyor! Bir rakip takım taraftarı olarak Beşiktaş'a imreniyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'a imrendim. Çok istekli arzulu oynuyorlar, 1-0 oldu bırakmadılar. 2-3 olsun istiyorlar.

Güneş kazanmaya doymuyor

Şenol Hoca'nın güzel bir huyu var. Kazanmaya doymuyor. Herkese nasip olmaz bu. Rotasyonu yapmamasının sebebi bu.



Ben nereye geldim!

Son 5 dakikayı baz alacak olursa şöyle der Şenol Güneş. Arkadaşlar beklemeyin ikinciyi atın. Cenk yine yaptı golünü. Negredo diyor ki 'Ben nereye geldim. Bu adam sabah akşam gol atıyor. Caner'i de unutmamak lazım. Caner uzun süren sakatlıktan sonra müthiş döndü. Güzel bir asist yaptı.