Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ilk 45 dakikasını değerlendirdi.
"Fenerbahçeliyim ama..."
Beşiktaş 10 gün önce Porto ile oynadı ya! 3 gün önce oynadı biliyorum... Ama hiç öyle gözükmüyor! Bir rakip takım taraftarı olarak Beşiktaş'a imreniyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'a imrendim. Çok istekli arzulu oynuyorlar, 1-0 oldu bırakmadılar. 2-3 olsun istiyorlar.
Güneş kazanmaya doymuyor
Şenol Hoca'nın güzel bir huyu var. Kazanmaya doymuyor. Herkese nasip olmaz bu. Rotasyonu yapmamasının sebebi bu.
Ben nereye geldim!
Son 5 dakikayı baz alacak olursa şöyle der Şenol Güneş. Arkadaşlar beklemeyin ikinciyi atın. Cenk yine yaptı golünü. Negredo diyor ki 'Ben nereye geldim. Bu adam sabah akşam gol atıyor. Caner'i de unutmamak lazım. Caner uzun süren sakatlıktan sonra müthiş döndü. Güzel bir asist yaptı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:03
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Beşiktaş - Atiker Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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